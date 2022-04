Leilão Anual da Coudelaria de Alter: pela primeira vez presencial e online

Vai ter lugar no próximo dia 24 de abril, domingo, às 15 horas, na Coudelaria de Alter, o Leilão Anual.

O leilão decorrerá este ano num formato misto, retomando-se o habitual leilão presencial e será complementado em simultâneo com um formato on-line, permitindo que todos os interessados, mesmo que não possam estar presentes, tenham a oportunidade de licitar e adquirir os cavalos que pretenderem.

Este ano são 21 os animais a leilão – os poldros e poldras de 4 anos, mas também alguns cavalos com mais idade e ensino e uma égua reprodutora de qualidade comprovada – todos Puro-Sangue Lusitano, 9 machos e 12 fêmeas, sendo que 18 são com ferro AR e 3 com ferro CN, com uma apurada genética e genealogia, o que, fruto das suas aptidões, torna estes cavalos particularmente interessantes tanto para a prática desportiva, equitação de lazer ou um projeto de reprodução.

Os equinos selecionados para venda podem ser observados em fotografias e vídeos, que se encontram disponíveis on-line no website da Coudelaria de Alter (www.alterreal.pt) e canal Youtube alterrealstudfarm, bem como nas redes socias da Coudelaria de Alter.

Este tradicional momento de festa da Coudelaria de Alter, aberto a todos e com entrada livre, será um dia repleto de atividades, das quais se destacam, durante a manhã, a aprovação de garanhões promovida pela APSL e o concurso de cães da raça autóctone portuguesa Serra d’Aires e, de tarde, a partir das 15h00, o leilão, um apontamento pela Escola Portuguesa de Arte Equestre e a saída da eguada AR às 17h30.

Os equinos podem ser observados e testados na Coudelaria de Alter, até às 17h00 do dia 22 de abril de 2022, sob marcação prévia, sempre com o rigoroso respeito das regras emanadas pela Direção Geral de Saúde.

Os interessados em participar no Leilão deverão fazer o seu registo prévio na plataforma eletrónica ou através do e-mail geral@alterreal.pt indicando a sua escolha quanto à forma de participação, virtual ou presencial, até às 11h00 do dia 24 de abril de 2022.

Os detalhes do regulamento podem ainda ser consultados no website www.alterreal.pt.

Sobre a Coudelaria da Alter:

A Coudelaria das Alter foi fundada em 1748 pelo rei D. João V e é propriedade do Estado Português. Desde 2013, altura em que passou a ser gerida pela Companhia das Lezírias, a Coudelaria de Alter tem vindo a viver um profundo processo de reestruturação, modernização e dinamização, com destaque para a área da visitação e turismo equestre.

De salientar que nos últimos anos os cavalos com sangue Alter Real têm atingido performances de nível internacional, nomeadamente, no domínio da Dressage. Alguns dos animais presentes a leilão são filhos e netos do Rubi AR que esteve nos Jogos Olímpicos de 2012, e outros filhos do Beirão AR que representou Portugal nos últimos campeonatos da Europa de Dressage2021/Hagen e que contribuiu para qualificar a equipa de Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Os cavalos com ferro Alter Real também integram em exclusividade a Escola Portuguesa de Arte Equestre, instituição de cariz histórico-cultural, também ela sob a tutela do Estado Português, e cujo objetivo é precisamente o de promover a secular Arte Equestre Portuguesa e dar visibilidade nacional e internacional aos cavalos da linhagem Alter Real.

Lista de Machos AQUI

Lista de Fêmeas AQUI

Regulamento AQUI