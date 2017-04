Leilão Anual da Coudelaria de Alter – 24 de Abril 10 Abril, 2017 15:05

Este ano, vão ser apresentados animais dos ferros Alter Real (AR) e Coudelaria Nacional (CN).

A leilão, estará um lote de animais Puro-Sangue Lusitano (AR e CN) e um exemplar de raça Puro-Sangue Árabe de ferro CN.

Com genética semelhante aos animais da própria Coudelaria, cuja ascendência está baseada em gerações de selecção para a funcionalidade, abordam pilares da raça como o Batial (AR), Xaquiro (CI) e Hostil (GUB).

Os animais serão apresentados montados, mostrando mais facilmente todas as suas potencialidades. Dá-se a possibilidade de serem adquiridos filhos de alguns cavalos de referência que são hoje dos principais garanhões da Coudelaria de Alter como sejam o Coronel (AR),o Beirão (AR) e o Helxir (AR), bem como um dos cavalos do projecto de competição no ensino, filho do Hostil (GUB).

A partir de agora, os animais a leilão podem ser avaliados pelos interessados e pelos seus veterinários disponibilizando-se, para os machos, Rx das extremidades distais, curvilhões e soldra e para as fêmeas exame reprodutivo completo (efectuados pelos médicos veterinários da Universidade de Évora na Unidade Clínica da Coudelaria de Alter). No dia do leilão não poderão ser realizados exames veterinários aos animais.

O registo para licitar em leilão pode ser feito antecipadamente através de:

a) Email geral@alterreal.pt

b) Telefone 245610060

c) Fax 245610068

No dia do leilão, poderá registar-se no Secretariado do local até às 14h30.

Formulário de aquisição