Le Trot Sales 2024 – Últimos Detalhes e Próximos Passos

No âmbito do Programa Le Trot Sales 2024, já está disponível a lista final de cavalos para análise.

A Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) recomenda que os interessados enviem a seleção de cavalos de interesse até sexta-feira, dia 6 de dezembro, para que possa organizar a visualização.

Além disso, pede que indiquem caso desejem comparecer presencialmente para experimentar os cavalos antes da compra.

O seu feedback dentro do prazo é essencial para a LPTG avançar com as próximas etapas deste processo exclusivo.

Participe e aproveite esta oportunidade única no Le Trot Sales 2024!

Lista de cavalos AQUI