Laura Graves montará «Líder Seven», um Lusitano de destaque

Laura Graves, atleta olímpica dos Estados Unidos, será a nova amazona de «Líder Seven» (Especial HM x Danai HM por Portugal [BRA]), um garanhão Lusitano de 11 anos já consagrado no circuito de Grande Prémio nos Estados Unidos.

O anúncio da parceria foi feito em 25 de Maio pela Romance Farm Inc., propriedade de Robert Dover — seis vezes olímpico e ex-treinador da equipa norte-americana de Dressage — em colaboração com Laura, que se destacou como a única amazona dos EUA a alcançar o topo do ranking mundial.

“Robert, que treina no magnífico Beauty Central Equestrian Center, em Wellington, Florida — propriedade de Raquel Rizzuto — está entusiasmado com o facto de o recém-adquirido garanhão, «Líder Seven», ser apresentado por Laura ainda este ano”, revelou o comunicado oficial.

“Não poderia estar mais feliz pelos proprietários deste cavalo extraordinário e por Laura, uma das melhores cavaleiras do mundo. Estou confiante num futuro promissor para ambos — e para os Estados Unidos!”, acrescentou Dover.

O imponente garanhão baio, com 1,74 m de altura, foi descrito por Robert como “simplesmente o melhor cavalo que já montei”.

Criado pelo brasileiro Jorge Gabriel, da Casa Lusitana, «Líder Seven» foi vice-campeão de Grande Prémio pela U.S. Dressage Federation (USDF) em 2024. Aos sete anos, já havia conquistado o título de Cavalo do Ano da USDF no nível Prix St. Georges.

Fonte: Kenneth J. Braddick