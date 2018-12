Las Vegas 2020 : Regressa ao Thomas & Mack Center 6 Dezembro, 2018 16:49

Enquanto a próxima final Taça do Mundo Longines vai decorrer em Abril próximo em Gotemburgo, na Suécia, agora sabemos o local que vai receber a temporada indoor em 2020. Se inicialmente foi sugerido o MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, finalmente ficou decidido que o Thomas & Mack Center seria o lugar mais apropriado para sediar este evento.

A Federação Equestre Internacional assegurou num press release, que o Thomas & Mack Center será o local escolhido para receber as finais da Taça do Mundo de Dressage e de Saltos em 2020. Este centro já recebeu sete finais da Taça do Mundo, a última edição foi em 2015 e apesar de vários cavaleiros de saltos de obstáculos protestarem que a pista é pequena, o piso de má qualidade e os percursos do chefe de pista, Anthony D’Ambrosio difíceis, a FEI argumentou que o Thomas & Mack Center foi recentemente alvo de renovações no valor de 75 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros), tornando-se no local ideal para uma primeira grande competição.