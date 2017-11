L’Année Hippique distingue os melhores atletas do ano 2017 15 Novembro, 2017 9:13

Mais uma vez, a Best Communications and Management (BCM), editora do livro L’Année Hippique em colaboração com a FEI, anunciou os vencedores dos prémios L’Année Hippique, eleitos pelos seus leitores. O cavaleiro alemão Christian Ahlmann foi distinguido como o melhor cavaleiro de saltos de obstáculos, enquanto o CHI de Genebra foi considerado o melhor evento de 2017.

Os prémios serão entregues durante o CHI de Genebra, Suíça (07-10/12).

Melhor Cavaleiro/Condutor de 2017

Saltos de Obstáculos: Christian Alhmann (GER)

Dressage: Marina Aframeeva (RUS)

Concurso completo: James Alliston (USA)

Atrelagem: Benjamin Aillaud (FRA)

Os melhores eventos em 2017

Saltos de Obstáculos: CHI Geneva (SUI)

Dressage: CHIO Aachen (GER)

Concurso Completo: CCI Adelaide (AUS)

Atrelagem: CHIO Aachen (GER)

