Lançamento do livro “A Atrelagem de Competição em Portugal 2011-2019” em Dezembro 17 Outubro, 2019 8:17

A APA – Associação Portuguesa de Atrelagem vai apoiar a publicação do livro “A Atrelagem de Competição em Portugal 2011-2019” de autoria de Fernando Curado de Matos.

Este livro de cariz fotográfico irá retratar quase todos os concorrentes em competição, ao longo dos anos referidos, nas Provas de Atrelagem desportiva. Será procedido de um texto introdutório com informação sobre a Atrelagem de Competição.

As fotografias foram obtidas nas provas de Campeonato Nacional e da Taça Ibérica, realizadas na Companhia das Lezírias e no Concurso Nacional da Golegã. Serão também publicadas diversas fotografias obtidas aquando do Campeonato do Mundo de 1 Cavalo que se realizou no Monte do Braço de Prata, na Companhia das Lezírias, cuja excelente organização esteve a cargo da Federação Equestre Portuguesa (FEP) e que foi um marco no Desporto Internacional na Atrelagem de Competição.

O autor do Livro, Fernando Curado de Matos (1953) é um fotógrafo profissional desportivo e Professor de Fotografia na “Oficina da Imagem” e tem sido o responsável por fotografar os referidos concursos nos anos indicados, tendo sido acompanhado pelos seus alunos. Tem publicações de imagens em revistas e jornais nacionais e estrangeiros tendo participado em 30 exposições individuais e também colectivas. Tem trabalhos seus expostos em Museus e Colecções Particulares em Portugal e além Fronteiras.

Prevê-se a apresentação pública do Livro no princípio de Dezembro do corrente ano.

Nesta edição limitada serão numerados os livros que forem subscritos pelos sócios da APA e amigos.

A numeração irá respeitar a ordem de chegada dos pedidos.

O preço, com IVA e portes incluídos, é de € 40,00 e pode subscrevê-lo até ao dia 31 de Outubro, através de transferência para o IBAN da APA PT50.0010.0000.26692990001.30 . Deverá ser enviado mail com comprovativo para geral@apatrelagem onde deverá indicar o nome que pretende que conste impresso na lista de subscritores a integrar o livro, morada para envio e NIF. Posteriormente o livro será comercializado a € 50,00.

Caso pretenda poderá levantar o livro aquando da sua apresentação, em data a anunciar, após a qual serão enviados os não levantados aos subscritores.