Lanaken: Mínimos para Camp. do Mundo de Cavalos novos de obstáculos 3 Julho, 2018 8:19

A FEP através da sua Circular nº12/2018 informa todos os interessados na participação no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de 5, 6 e 7 anos, que se realizará na Bélgica, em Lanaken de 13 a 16 de Setembro de 2018, que os mínimos a considerar pela FEP para proceder à inscrição no referido Campeonato, são os seguintes:

– Para os 5 anos: 4 percursos sem faltas, efectuados em provas de Tab. A, de 1,20m

– Para os 6 anos: 3 percursos sem faltas, efectuados em provas de Tab. A, de 1,30m

– Para os 7 anos: 3 percursos sem faltas, efectuados em provas de Tab. A, de 1,40m

A FEP recorda que, pelo facto de a FEP inscrever os cavalos, não se pode dar por certa a aceitação da inscrição por parte da C.O..

Portugal participa nestes Campeonatos com Wild Cards, sendo assim que, a última palavra é da C.O. que avaliará o curriculum de cada cavalo com os seus próprios critérios.

O programa do referido Campeonato será divulgado no site da FEP.