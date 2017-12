«Ladrão MVL» adquirido por investidor do Dubai

O poldro de 2 anos Ladrão MVL (Dragão das Figueiras x Dihamante MVL), criado pela Coudelaria do Monte Velho, foi recentemente adquirido por um investidor oriundo do Dubai, que para além do poldro do Monte Velho investiu igualmente em 6 cavalos KWPN na Holanda.

Este poldro e futuro garanhão Puro-Sangue Lusitano irá manter-se no Monte Velho Equo-Resort num projecto a 5 anos e ficará entregue ao cavaleiro internacional Português João Torrão, com o objectivo de o preparar para uma carreira desportiva no ensino.

PR