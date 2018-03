KWPN apoia o emparelhamento com éguas PSL e PRE 31 Março, 2018 14:12

O Livro Genealógico da Raça KWPN (Royal Dutch Studbook of the Netherlands), vai iniciar um projecto-piloto para desenvolver a criação de cavalos de Dressage provenientes do emparelhamento de garanhões KWPN com éguas Lusitanas (PSL) e Pura Raça Espanhola (PRE), registando os poldros descendentes no Livro Genealógico da Raça KWPN.

Os KWPN têm tido uma posição de liderança na criação de cavalos de Dressage durante anos. Para conseguir isto a KWPN é inovadora e tem uma política restrita de selecção para utilizar os melhores garanhões e éguas para reprodução. Os cavalos saudáveis também desempenham um papel importante no processo de selecção KWPN.

Para melhorar a distribuição de linhagens na criação de cavalos de Dressage foi decidido respeitar os filhos de garanhões vindos de KWPN aprovados de PSL e PRE no registo apêndice A do Livro Genealógico da Raça KWPN. Estes poldros recebem um passaporte holandês.

Criando cavalos da fusão das raças KWPN x PSL / PRE, a associação KWPN tenta tomar partido das fortes capacidades de ambas as raças para a criação de cavalos de Dressage. Tanto o PSL como o PRE são conhecidos pelas suas aptidões naturais, reunião, talento natural para a passage e piaffer. Numa fase mais adiante estes cavalos podem ser aceites no Studbook principal quando obedecerem aos requisitos para aprovação do Studbook KWPN.

Este projecto-piloto não só contribuirá para o alargamento de linhagens, mas também aos criadores de éguas PSL e PRE lhes será dada a oportunidade de criarem cavalos de Dressage utilizando as grandes qualidades dos garanhões KWPN para beneficiarem a sua criação.

Para apoiar este projecto, Verónica Fortes em Malaga será o principal contacto da associação KWPN em Espanha. Verónica poderá orientar os criadores espanhóis e aconselhar quais os garanhões a utilizar bem como ajudar na encomenda de sémen da Holanda.

Quando existir suficiente interesse da parte dos criadores uma delegação holandesa de juízes virá inspeccionar os poldros resultantes deste projecto num determinado local no próximo ano.

Verónica Fortes pode ser contactada através do telefone +34 620012803 ou por email verojfortes@gmail.com.