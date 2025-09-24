Kent Farrington: 7 Grandes Prémios CSI5* em 2025, 6 com “Greya” (VÍDEO)

Após a vitória no passado fim de semana no Grande Prémio American Gold Cup, disputado no CSI5* de Williamsburg, Kent Farrington alcançou já sete triunfos em Grandes Prémios de cinco estrelas esta temporada. O número um do ranking mundial da FEI igualou, com a égua “Greya”, o recorde de seis vitórias num mesmo ano em CSI5*-GP que tinha anteriormente com a célebre “Gazelle”.

O norte-americano atravessa um momento desportivo excecional, liderando o ranking mundial de vitórias em Grandes Prémios em 2025, com um total de 12 triunfos, sete deles em provas de cinco estrelas.

Das vitórias obtidas em CSI5*-GP, seis foram com “Greya”, égua de 11 anos, filha de Colestus e mãe por Contender. Com esta montada, Farrington já tinha vencido em 2024 dois Grandes Prémios CSI5* – La Baule e a Taça do Mundo de Williamsburg. Este ano, superou largamente esses números, somando vitórias em Wellington (2), Lexington e três em Williamsburg.

Na mais recente conquista, no American Gold Cup, Farrington e “Greya” foram os mais rápidos no desempate, superando os seis conjuntos apurados. O pódio foi completado pelos irlandeses Shane Sweetnam com James Kann Cruz e Daniel Coyle com Farriel.

Com este triunfo, Farrington iguala o recorde de vitórias em Grandes Prémios CSI5* num só ano que detinha com “Gazelle”, passando a partilhá-lo também com “Greya”.

Participação portuguesa

Portugal também esteve representado nesta importante competição. O cavaleiro Luís Sabino Gonçalves participou no CSI5* com Scoop de Septon Z, terminando em 12.º lugar após registar 6 pontos no percurso inicial. Já no CSI2*, na passada sexta-feira, brilhou com Vick du Croisy, conquistando um excelente 2.º lugar numa prova ao cronómetro.