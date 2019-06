Juventude Portuguesa no Ranking Mundial FEI

À semelhança do que fizemos com o ranking mundial FEI dos cavaleiros seniores de Dressage, também divulgamos a posição actual da nossa juventude (Juniores e Young Riders) no referido Ranking FEI, em pleno período final de qualificação e selecção para os Campeonatos da Europa a decorrer entre 24 e 28 de Julho, em San Giovanni in Marignano, Itália,

Deste grupo serão escolhidos pelo Seleccionador Nacional os quatro atletas que irão fazer parte de cada equipa que representará Portugal.

A recordar que nos Campeonatos da Europa 2018 em Fontainebleau, França, a equipa nacional de Juniores composta por Francisca Monteiro (Weserprinz) 43ª, Sebastião Lucas Lopes (Arrogante) 46º, Mafalda Deitado (Bandolim) 55ª, e Maria Piedade Calheiros (Fausto da Sernadinha) 59º lugar, terminou em 14º lugar entre 16 equipas.

Quanto à equipa de Young Riders composta por Martim Meneres (Equador) 8º, Yoann Pinto (Douro) 38º, Mariana Assis Silva (Upendo) 54º e Catarina Lucas Lopes (Falcão) 57º lugar, ficou classificada em 11º lugar entre 13 equipas.

Vejamos os atletas que estão em condições de poder participar:



