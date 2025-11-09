Justin Verboomen recebe o prémio de Melhor Atleta (VÍDEO)

Da Europa à Ásia, a excelência equestre foi celebrada na noite de sexta-feira na Gala dos Prémios FEI 2025, apresentada pela Longines e realizada no Hotel Ritz-Carlton, em Hong Kong, China — a “Pérola do Oriente”.

Após uma lista competitiva de nomeados de todo o mundo, os prémios homenageiam indivíduos e iniciativas cujo talento, dedicação e inovação estão a moldar o futuro do desporto, dentro e fora das pistas.

O primeiro prémio da noite, o Longines FEI Rising Star Award, foi atribuído ao irlandês Tom Wachman.

Cecilia Kwok, Vice-Presidente da Longines para Hong Kong, China e Macau, entregou o prémio juntamente com um elegante relógio oferecido pela Longines. Esta distinção celebra os jovens talentos mais promissores do desporto equestre com menos de 21 anos.

O segundo prémio da noite, o Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award, foi entregue ao belga Justin Verboomen, e apresentado pelo Diretor-Geral do patrocinador, Martin Atock.

Aos comandos do seu parceiro de nove anos, Zonik Plus, do criador português Vasco Francisco Freire (Dressage Plus), Justin realizou uma época de sonho, conquistando duas medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Dressage FEI em Crozet (França) e alcançando o topo do ranking mundial FEI de Dressage em 2025, um feito histórico para a Bélgica.