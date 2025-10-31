Justin Verboomen e Zonik Plus brillham em Lyon (VÍDEO)

O número um do mundo e bicampeão europeu Justin Verboomen (BEL) manteve a sua sequência de vitórias com outra performance impressionante montando Zonik Plus (criador Dressage Plus) na segunda etapa da Liga da Europa Ocidental da FEI Dressage World Cup™ 2025/2026, em Lyon (FRA).

O atleta belga alcançou uma nova melhor marca pessoal de 81,195% no Grand Prix e venceu o Freestyle com 87,075%.

A britânica Becky Moody e Jagerbomb, chegaram muito perto com uma apresentação brilhante e sem erros, alcançando 85,175%, enquanto a também belga Larissa Pauluis completou o pódio com Flambeau com 79,560%.

Uma estrela em ascensão



Há menos de um ano, poucos no circuito internacional da modalidade haviam ouvido falar de Justin Verboomen e magnífico garanhão negro Zonik Plus. Mas desde a vitória surpreendente no Grande Prémio da FEI Dressage World Cup ™ em Mechelen (BEL) em dezembro passado, a sua ascensão tem sido meteórica.

A vitória de hoje, perante a pista Eurexpo lotada, marcou o primeiro triunfo do conjunto no Freestyle da FEI Dressage World Cup ™.

Desde o duplo ouro no Campeonato Europeu em Crozet (FRA), Zonik Plus tem demonstrado ainda mais harmonia, leveza e correção em Lyon.

“No Grand Prix, Zonik Plus me deu uma sensação incrível, foi nosso melhor teste até agora.”— Justin Verboomen (BEL)

“Durante a Freestyle tivemos alguns pequenos erros. As bancadas estavam repletas de entusiastas, e Zonik Plus ficou um pouco impressionado com o público. Tentei manter a atenção dele em mim, o que levou aos erros nas trocas de apoio. Vamos continuar em casa a trabalhar para alcançar ainda mais flexibilidade, confiança e harmonia.”

Resultados AQUI