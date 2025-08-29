Justin Verboomen e Zonik Plus brilham no Grande Prémio Especial em Crozet com 82,371%

O Campeonato da Europa de Dressage 2025, que decorre este fim de semana no Jiva Hill Stables (Crozet, França), iniciou na sexta-feira, 29 de agosto, a luta pelas medalhas individuais com o Grande Prémio Especial, reservado aos 30 melhores classificados do Grande Prémio.
A prova reuniu os 30 melhores conjuntos, e apenas dois superaram a marca dos 80%. O grande vencedor foi o belga Justin Verboomen, que com o garanhão Zonik Plus (criador Dressage Plus) conquistou o ouro com impressionantes 82,371%, recebendo múltiplos 10, especialmente pelas espetaculares piruetas a galope.
A dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour, com Mount St John Freestyle, apresentou uma passage de excelência, mas um erro de comunicação nos trotes médios custou-lhe a liderança, terminando em segundo com 81,687%. O pódio ficou completo com alemã Isabell Werth, que, montando Wendy de Fontaine, alcançou 79,027%.
João Pedro Moreira destaca-se para Portugal
Entre os portugueses, o grande destaque foi João Pedro Moreira com Drosa Fuerst Kennedy OLD, que realizou uma prova limpa, sólida e sem falhas, recebendo notas altas dos juízes. O conjunto alcançou 71,277%, terminando no 17º lugar da classificação — um resultado histórico que o torna o único representante nacional a garantir vaga no Grande Prémio Freestyle de domingo.
Já Maria Caetano com Hit Plus concluiu em 23º lugar com 70,167%, enquanto João Torrão com Lírio MVL ficou em 28º, com 69,073%.
Assim, apenas os 18 melhores conjuntos seguirão para a final de domingo, e Portugal estará representado por João Pedro Moreira, confirmando a sua ascensão como um dos nomes de referência da nova geração da dressage nacional.
Resultados AQUI