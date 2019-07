«Jurdânea» eleita Campeã dos Campeões – Melhor criador Coudelaria Luís Bastos 1 Julho, 2019 11:44

Cascais recebeu entre 26 e 29 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

Durante os três dias do evento o Hipódromo Municipal Manuel Possolo foi o ponto de encontro de criadores nacionais e estrangeiros, cavaleiros e especialistas que vieram de todo o mundo.

Após dois dias de eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro e Prata, os melhores machos e fêmeas do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano.

O Concurso de Modelos e Andamentos distinguiu o Cavalo Lusitano em duas categorias Prova de Machos e Prova de Fêmeas. O Campeão Macho foi o poldro LUX (Escorial x Soberana por Soberano) de 4 anos, do criador Maria de Jesus Duarte Rico e propriedade de Lusitanos Monte da Tramagueira e da Coudelaria Correia de Mendonça sendo o título de Campeã Fêmea atribuído à égua afilhada «Jurdânea» (Escorial x Quénia do Top por Afiançado Flandes) sempre acompanhada pela poldrinha Pandora das Faias (Jurdânea x Escorial por Jackpot por Escorial), (Campeã da classe Poldro Mamão 2019), ferro Coudelaria Luís Bastos, que foi também eleita pela segunda vez (2016) Campeã dos Campeões, neste XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano.

Na categoria Melhor Criador, a Coudelaria Luís Bastos recebeu 10 medalhas de ouro e 1 de prata neste evento, conquistando pela terceira vez (2015 e 2016), o título máximo de “Melhor Criador da Raça Lusitana”.

RESULTADOS (29/06/19)

CAMPEÕES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO 2019

MELHOR CRIADOR

Coudelaria Luís Bastos

CAMPEÕES

CAMPEÃO MACHO – LUX DR (Criador: Maria de Jesus Duarte Rico, propriedade de Lusitanos Monte da Tramagueira e da Coudelaria Correia de Mendonça)

CAMPEÃ FEMEA – JURDÂNEA (Criador e propriedade: Coudelaria Luís Bastos)

CAMPEÃO DE CAMPEÕES – JURDÂNEA

Resultados completos AQUI