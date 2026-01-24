Jumping Internacional de Bordéus com dois portugueses inscritos

De 5 a 8 de fevereiro, o Parc des Expositions de Bordéus recebe mais uma edição do Jumping Internacional de Bordéus, um dos grandes eventos do calendário equestre mundial, reunindo quatro dias de competição de alto nível, espetáculo e experiências equestres para o público.

O evento destaca-se pelas principais disciplinas — saltos de obstáculos, atrelagem e cross indoor — e apresenta em 2026 uma grande novidade: a estreia de um Concurso Internacional de Dressage 4*.

Na dressage, esta primeira edição a quatro estrelas contará com um lote impressionante de cavaleiros olímpicos. Entre eles está a portuguesa Maria Caetano, atleta olímpica em Tóquio e Paris, que marcará presença ao lado de nomes como Pauline Basquin (FRA), Simone Pearce (AUS) e Jorinde Verwimp (BEL). Uma estreia de luxo para Bordéus nesta disciplina.

Nos saltos de obstáculos, o campeão em título Martin Fuchs regressa para defender o triunfo, acompanhado por vários dos melhores cavaleiros do circuito internacional. Portugal estará representado por Rodrigo Giesteira Almeida, que participa com o objetivo de somar pontos importantes para o Ranking FEI.

O Jumping Internacional de Bordéus confirma assim o seu estatuto como uma etapa de referência no circuito mundial, reunindo campeões olímpicos, grandes desafios desportivos e uma forte diversidade de disciplinas, num evento que alia desporto de alto nível, espetáculo e paixão pelo cavalo.

Paralelamente à competição, realiza-se ainda uma Horse Fair com cerca de 230 expositores, além de animação, demonstrações, provas amadoras e atividades para toda a família, tornando o evento acessível e envolvente para todos os públicos.