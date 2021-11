Julien Epaillard vence etapa da Taça do Mundo em Madrid 29 Novembro, 2021 10:49

O cavaleiro francês, Julien Epaillard com Billabong du Roumois, venceu neste domingo a quarta etapa da Taça do Mundo de Saltos, que decorreu em Madrid, com um percurso sem faltas tendo registado 41,24s.

O alemão David Will com C Vier foi segundo classificado (42,71s), enquanto o irlandês Denis Lynch com GC Chopin’s Bushi, completou o pódio, sem faltas no desempate em 42,87s. De recordar que GC Chopin’s Bushi com Rodrigo Giesteira Almeida venceu o Grande Prémio do CSIO3* de Lisboa (2019). O cavalo foi eventualmente vendido à Onyx Consulting Ltd em Julho de 2019, passando a ser montado por Denis Lynch.

Duarte Seabra o único luso que participou nesta qualificativa, terminou em 31º lugar com HHS Washington, após penalizar nove pontos no percurso inicial.

Na classificação geral da Taça do Mundo (Europa Ocidental), Denis Lynch lidera a classificação com 34 pontos, à frente do holandês Kevin Jochems (30 pts) e do sueco Jens Fredricson (27 pts).

O percurso inicial desenhado pelo chefe de pista espanhol, Javier Trenor, com um triplo e um difícil penúltimo salto após uma volta fez as suas vítimas. Dos 40 participantes, seis optaram por retirar e um foi eliminado.

Durante o Grande Prémio Cidade de Madrid, a infanta Elena recebeu o prémio Madrid Horse Week 2021, pelo seu envolvimento com o hipismo espanhol, durante três décadas como amazona e como proprietária de cavalos. Nesta prova disputada a 1,45m (CSI1*), João Caldeira Vicente alcançou o 10º lugar com a égua KWPN Holly, de 9 anos.

A próxima qualificativa da Taça do Mundo de Saltos realiza-se na Corunha, Espanha, entre 10 e 12 de Dezembro.

