Julien Epaillard imbatível no GP de Oliva 18 Janeiro, 2021 7:15

O francês Julien Epaillard, o cavaleiro mais ganhador em 2020 (€706,755 prize money), entrou da melhor maneira em 2021, vencendo, neste domingo, o Grande Prémio Trofeo CHG – Construcciones Hispano Germanas S.A do Spring MET 2021 – Tour I em Oliva, Espanha.

62 Conjuntos participaram no GP que começou com obstáculos a 1,45m. Dezassete conjuntos conseguiram um percurso inicial sem faltas. Seguiu-se a barrage que foi ganha por Julien Epaillard com Usual Suspect d’Auge (x Jarnac) sem faltas em 33,34s.

A alemã Janne Friederike Meyer-Zimmerman foi segunda classificada com Buettner’s Minimax (x Cornado NRW), conseguiu também um percurso sem faltas em 35,69s, enquanto o belga Olivier Philippaerts subiu ao terceiro lugar do pódio com Le Blue Diamond van’t Ruytershof (x Plot Blue) (36,08s).

Michelle Robert (Emerette) e Sienna Charles (Chinta van Geluut Z) completaram o top 5.

Resultados AQUI