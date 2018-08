Jovens disputaram os “Campeonatos de Portugal da Juventude” em Cascais 8 Agosto, 2018 8:09

No passado fim-de-semana, dias 3, 4 e 5 de Agosto, sob tórridas e intensas temperaturas, cerca de sete dezenas de conjuntos disputaram os cinco títulos em disputa dos “Campeonatos de Portugal da Juventude 2018”, em Saltos de Obstáculos, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, competição que a Sociedade Propaganda de Cascais fez regressar a Cascais no ano em que a Vila cascalense foi declarada Capital Europeia da Juventude.

Competição que no derradeiro dia de provas, em que se conheceram os campeões, contou com a presença de várias individualidades, entre as quais Dra. Maria do Céu Garcia, em representação do Dr. Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, que esteve presente na jornada de abertura, Dra. Nazaré Fernandes, vereadora do Partido Socialista, Rita Serra Coelho, vereadora com a pasta do Desporto da União de Freguesias de Cascais e Estoril, Coronel Luís Santos Correia, em representação do presidente da Federação Equestre Portuguesa, Miguel Viana, seleccionador Nacional da Juventude, e João Rocha, vice-presidente da Cascais Capital Europeia da Juventude, que juntamente com Joaquim Aguiar, presidente de Sociedade Propaganda de Cascais, desceram ao relvado do hipódromo para galardoar os jovens cavaleiros que subiram ao pódio em Iniciados, Pré-Juvenis, Juvenis, Pré-Juniores e Juniores.

A 36.ª edição dos nacionais jovens organizada pela Sociedade Propaganda de Cascais, evento que contou com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Associação de Turismo de Cascais, União de Freguesias de Cascais e Estoril, Cascais Dinâmica e Federação Equestre Portuguesa, e que durante os três dias recebeu muitas centenas de familiares e adeptos da modalidade, terminou com a consagração, entrega de medalhas, troféus, a oferta especial da Rigoleto e o banho habitual aos três cavaleiros que subiram ao pódio, cujos resultados finais foram os seguintes:

Iniciados – 1.ª Maria Francisca Correia com ‘Caipi 7’; 2.ª Alice Laruça com ‘Zuca Do Belmonte’; 3.º Afonso Rebelo com ‘Cabdula I T’.

Pré-Juvenis – 1.º Luís Costa Bragança com ‘Nepal De Batilly’; 2.ª Mariana Santos com ‘Valco’; 3.º João Patfrício com ‘Vendaval’.

Juvenis – 1.ª Ana Campos Sousa com ‘Cebomba’; 2.ª Carolina Laranjeira com ‘Oitava’; 3.ª Carlota Tomás Pires com ‘Evita J’.

Pré-Juniores – 1.ª Luís Horta Osório com ‘Ustti 9 Z’; 2.º Artur Gaiolas com ‘Casalco’; 3.º Francisco da Luz com ‘Quick Les Parts’.

Juniores – 1.º Jorge Escudeiro com ‘Elias P’.

Prova de Consolação – 1.ª Carolina Baptista com ‘Única’; 2.º Luís Santos com ‘Profil Des Roches’; 3.º João Ferreira com ‘Toundra D’Allou’.

Resultados completos AQUI