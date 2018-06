Jovem cavaleiro Tomás Moura fará hoje no Campo Pequeno as cortesias 7 Junho, 2018 20:51

A empresa do Campo Pequeno informa que o jovem cavaleiro amador Tomás Moura (9 anos), filho do Maestro Moura, fará hoje no Campo Pequeno as cortesias junto a seu pai e a seus irmãos João Moura Júnior e Miguel Moura, que vão actuar na grande corrida comemorativa dos 40 anos de alternativa do cavaleiro de Monforte.

Com a participação de Tomás Moura no acto das cortesias hoje no Campo Pequeno, a aficion vai viver um momento único e histórico, podendo pela primeira vez na capital aplaudir o quarto cavaleiro da dinastia Moura.

Na corrida desta noite participa ainda o novilheiro João Augusto Moura e os forcados de Portalegre, de Arronches e de Monforte.

Lidam-se a cavalo três toiros de Manuel Coimbra e três de Romão Tenório e, a pé, um novilho de Torre D’Onofre.