Jos Kumps é o novo Treinador Nacional de Saltos de Obstáculos

A Federação Equestre Portuguesa anunciou que, a partir de 1 de junho, o conceituado treinador Jos Kumps assumirá o cargo de Treinador e Selecionador Nacional de Juventude e Seniores na disciplina de Saltos de Obstáculos.

Com uma carreira de mais de 40 anos, Jos Kumps é amplamente reconhecido como um dos mais influentes cavaleiros e treinadores do panorama equestre internacional. O seu currículo inclui a preparação de cavaleiros medalhados em campeonatos de topo e a colaboração com nomes como Daniel Deusser, Harrie Smolders, Rodrigo Pessoa, Pilar Cordon e Gudrun Patteet.

Para além dos atletas, também cavalos lendários como Baloubet du Rouet, Hello Sanctos, Diamant de Semilly, Good Luck e Killer Queen passaram pela orientação técnica de Jos, beneficiando do seu profundo conhecimento e experiência.

Apesar do seu prestígio internacional, Jos Kumps é conhecido pela sua dedicação ao ensino, valorizando a formação de cavaleiros em todos os níveis. A sua filosofia assenta na partilha de conhecimento com todos os que demonstram vontade de aprender, independentemente do patamar competitivo.

As próximas atividades da seleção nacional serão anunciadas em breve, em articulação com os treinadores e equipas técnicas. A chegada de Jos Kumps representa um novo ciclo para os Saltos de Obstáculos em Portugal, marcado pela ambição, excelência e experiência internacional.