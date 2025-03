Jorge e Vasco Escudeiro brilham com pódios em Sevilha (VÍDEO)

As instalações do Real Club Pineda, em Sevilha, receberam entre os dias 14 e 16 de março o Concurso Nacional de Saltos de categoria três estrelas da primavera, contando com uma numerosa participação.

O cavaleiro português Jorge Pereira Escudeiro destacou-se no Pequeno Grande Prémio (1,35m) ao conquistar o 2º lugar com o KWPN Lyberlino H, após um duplo percurso sem faltas no sábado (15). Apenas três conjuntos terminaram o percurso inicial sem penalizações, mas apenas dois avançaram para o desempate. A vitória foi do espanhol Jesús Torres García, com Diabetto PS, enquanto Pedro Mateos Bernáldez ficou em 3º lugar com Invictus du Vilpion.

O seu irmão Vasco Escudeiro também teve um desempenho notável. Na sexta-feira, garantiu o 2º lugar com Elvira Du Ha (1,30m). No sábado, voltou ao pódio ao terminar em 3º lugar numa prova ao cronómetro (1,40m) com a mesma montada. Além disso, com Mill’s Sheridan, alcançou a 9ª posição na prova Duas Fases Especial.

Com estes resultados, os irmãos Escudeiro reafirmam o seu talento e competitividade.

Resultados completos AQUI