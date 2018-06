Jonty Evans internado nos cuidados intensivos

O cavaleiro irlandês de concurso completo, Jonty Evans sofreu uma queda e foi internado nos cuidados intensivos do Beaumont Hospital em Dublin, na sequência de uma queda no cross do CIC3* em Tattersalls (Irlanda), disputada no domingo.

Jonty (Cooley Rorkes Drift) que ocupava a segunda posição após as provas de ensino e de saltos de obstáculos, sofreu uma queda no obstáculo 19b, o segundo elemento do Horse Sport Ireland Water Complex, o salto principal do cross.

«Cooley Rorkes Drift» saiu ileso do acidente.