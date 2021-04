Jogos Santa Casa apoiam o Hipismo 26 Abril, 2021 19:19

Com o objetivo de tornar o desporto equestre mais acessível aos jovens praticantes e de garantir a projeção de atletas e campeonatos, a Federação Equestre Portuguesa (FEP) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assinaram um contrato de colaboração, para apoiar e promover a prática do hipismo na sociedade, não apenas com o pendor competitivo, mas também como fator de inclusão.

Um dos grandes objetivos da FEP passa por integrar Portugal no circuito dos grandes eventos internacionais da modalidade equestre, e para isso continua a apostar no desenvolvimento das suas capacidades organizativas e a mobilizar patrocinadores e apoios oficiais.

Nesse sentido, esta parceria com a marca Jogos Santa Casa (JSC) reforça a estratégia da FEP que passa por obter mais apoios para promover um maior acesso ao hipismo por parte da sociedade, além de obviamente potenciar as competições já existentes, abrangendo todos os campeonatos nacionais que incluem as disciplinas das categorias seniores.

Para além deste apoio às competições, esta parceria irá permitir a realização de diversas iniciativas, entre elas a oportunidade de experienciar a modalidade equestre, bem como continuar a dar visibilidade aos atletas, treinadores, centros hípicos e às marcas.

A FEP continua empenhada na democratização da modalidade equestre, ao mesmo tempo que tem apostado na qualidade na vertente desportiva e de formação. O trabalho da FEP passa igualmente por dar a conhecer os diversos centros hípicos espalhados pelo país, apostando no setor da alta competição nas diferentes disciplinas, estando também associada aos maiores eventos internacionais que decorrem em Portugal.

Segundo Bruno Rente, presidente da FEP, “a assinatura desta parceria representa um importante passo na aproximação das marcas, como os Jogos Santa Casa, e da sociedade ao desporto equestre, o que proporcionará uma maior visibilidade não só do universo Equestre, mas também das marcas e parceiros envolvidos. Saímos todos a ganhar com a realização desta parceria”.

Uma ideia partilhada por Maria João Matos, Diretora de Comunicação e Marcas da SCML, ao reiterar o compromisso dos Jogos Santa Casa no apoio ao desporto nacional, nomeadamente ao desporto equestre. “Com este acordo os Jogos Santa Casa passam a ser o principal patrocinador da Federação Equestre Portuguesa e parceiros na caminhada olímpica e paralímpica dos seus cavaleiros, assim como de todas as seleções nacionais seniores, incluindo a seleção nacional de equitação adaptada. Passam também a ser o principal patrocinador do Campeonato Nacional de saltos de obstáculos e do Campeonato Nacional de Ensino. Com mais esta parceria, os Jogos Santa Casa contabilizam assim apoio a 17 Federações Desportivas e a 110 Seleções Nacionais, reafirmando o seu posicionamento como a única marca em Portugal a apoiar de forma tão abrangente o Desporto Nacional.

Sobre a Federação Equestre Portuguesa:

A Federação Equestre Portuguesa foi fundada em 1927 e obteve o reconhecimento como entidade de utilidade pública desportiva em 1977. Representa todo o desporto equestre em Portugal, sendo membro da Federação Equestre Internacional, do Comité Olímpico de Portugal e da Confederação do Desporto de Portugal. A conquista da 1ª Medalha Olímpica por Portugal, foi em Paris em 1924, na modalidade hípica de Saltos de Obstáculos – Medalha de bronze por equipas. Na sua história importa ainda destacar as conquistas de medalhas olímpicas em Berlim (1936), Londres (1948) e mais recentemente o título de Campeões da Europa de resistência equestre em 1999 e Vice-Campeões do Mundo de Atrelagens em 2001.

Sobre os Jogos Santa Casa:

O valor das apostas nos Jogos Santa Casa é devolvido à sociedade não só através dos prémios atribuídos como também dos resultados distribuídos aos beneficiários que atuam nas áreas da ação social, saúde desporto e cultura. Estas são as Boas Causas. Os jogos sociais do Estado são a Lotaria Clássica, a Lotaria Popular, o Totobola, o Totoloto, a Raspadinha, o Euromilhões, o PLACARD e o M1LHÃO, disponíveis em mais de 5000 mediadores dispersos por todo o país, em www.jogossantacasa.pt e na APP Jogos Santa Casa.

PR