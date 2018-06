Jogos Equestres Regionais dos Açores

Realiza-se de 24 a 29 de Julho na Ilha Terceira, Açores, os Jogos Equestres Regionais dando-se especial relevo ao Pónei da Terceira (na foto).

Deslocar-se-ão do Continente e de Espanha alguns concorrentes com os seus cavalos para participar conjuntamente com os condutores de Atrelagem desta Ilha nos Concurso de Atrelagem Regional, combinado de Maratona e ATM – Encontro de Atrelagem de Tradição.

Grande expectativa para este evento que será certamente um marco na Atrelagem Insular.