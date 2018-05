Jogos Equestres Nacionais: Mafalda Galiza Mendes vence nos Cavalos Debutantes 9 Maio, 2018 12:24

Integrado no programa dos Jogos Equestres Nacionais, decorreu no passado fim-de-semana na Companhia das Lezírias, em Samora Correia, a IV Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho, nos escalões Debutantes, Sub-20 e Sub-16 que contou com a participação de 23 conjuntos.

No Escalão Debutantes, a vencedora foi Mafalda Galiza Mendes com Isco, que venceu as provas de ensino e de maneabilidade com as boas médias de 72,793% e 73,070%, tendo totalizado 39 pontos. João André Gonçalves, foi segundo classificado com Gracioso II (36 pts), enquanto Gilberto Filipe e Gigolô fechou o pódio com a mesma pontuação.

Nos Sub-20, Gonçalo Mendes Morais venceu com Estoque (10 pts). Diogo Oliveira e Heros em 2º lugar (9 pts), seguido de Marta Salgueirinho com Zorba (8pts).

Nos Sub-16, venceu João Tomás Ribeiro Barbosa com Hobby (16 pts). Carolina Mendes Mariani e Faial em 2º lugar e Nicole Silva com Hábil de Sena em 3º, ambos os conjuntos com 11 pontos.

Resultados AQUI