Jockeys e cavalos sofreram graves ferimentos durante Hong Kong Sprint (VÍDEO) 15 Dezembro, 2021 9:40

Uma corrida de cavalos teve um final trágico em Hong Kong, na China, no último domingo (12).

A queda de um dos cavalos, durante o Hong Kong Sprint no Hipódromo de Sha Tin, acabou por envolver os jockeys Lyle Hewitson, Zac Purton e Yuichi Fukunaga, que terminaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Durante a corrida, o cavalo do jockey sul-africano, Lyle Hewitson, Amazing Star, tropeçou e caiu. Isso desencadeou uma série de quedas com outros cavalos e jockeys que caíram no chão, enquanto Hewitson e o seu cavalo eram espezinhados pelos restantes adversários. Segundo o TMZ Sports, o diretor executivo do Jockey Club de Hong Kong, Andrew Harding, disse que três homens foram tratados no hospital com múltiplos ferimentos.

Os três sobreviveram, embora Hewitson tenha sofrido uma fratura na anca e uma pequena hemorragia cerebral. Zac Purton fraturou quatro costelas, um pulso e partiu o nariz. Yuichi Fukunaga, o terceiro jockey, partiu uma clavícula. O Amazing Star e o Naboo Attack, os dois cavalos feridos, foram sacrificados.

Apesar do acidente, a prova continuou e Blake Shinn venceu a corrida. Em entrevista ao programa ‘South China Morning Post’, o jockey disse que esta foi uma das provas mais difíceis da sua carreira: “É uma vitória realmente agridoce e, de certa forma, é uma vitória difícil de assimilar dadas as circunstâncias”.