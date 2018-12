Joaquim Bastinhas volta a entrar em coma 24 Dezembro, 2018 7:21

Voltou a agravar-se o estado de saúde do popular cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas, segundo avança o site toureio.pt

Há mais de um mês a lutar pela vida, Bastinhas voltou nas últimas horas a entrar no coma induzido.

Recordamos que Joaquim Bastinhas está internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, há mais de um mês, onde foi operado por várias vezes.

Joaquim Bastinhas tem contado com o apoio diário dos seus familiares e os aficionados desejam as melhoras do cavaleiro.