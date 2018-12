Joaquim Bastinhas novamente em coma induzido

Nas últimas horas, ter-se-á agravado o estado de saúde de Joaquim Bastinhas, que continua internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, após ter sido submetido a três intervenções cirúrgicas aos intestinos, num curtíssimo espaço de tempo.

Depois de no início da semana que passou, os médicos terem retirado a ventilação assistida ao toureiro de Elvas, este sábado, de acordo com fonte hospitalar, a equipa médica que assiste Joaquim Bastinhas teve que o colocar novamente em coma induzido, de modo a que este possa superar as maleitas da terceira intervenção cirúrgica.

Joaquim Bastinhas está internado há várias semanas no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, tendo sido já submetido a três intervenções cirúrgicas aos intestinos, no entanto a recuperação não tem sido a esperada, estando assim pela segunda vez em coma induzido.