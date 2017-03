João Victor Marcari Oliva recebe Medalha de Mérito Desportivo Militar 17 Março, 2017 6:40

O cavaleiro brasileiro de Dressage, João Victor Marcari Oliva, vai ser galardoado pelo Ministério da Defesa brasileiro a 17 de Março, pelas 11h00 no III Terceiro Comando Aéreo Regional no Rio de Janeiro. Este atleta vai receber a Medalha Mérito Desportivo Militar.

A Medalha de Mérito Desportivo Militar é uma condecoração criada para premiar militares brasileiros que se destacaram em competições desportivas nacionais e internacionais, assim como militares e civis brasileiros ou estrangeiros que prestam serviços ao desporto militar do Brasil. A medalha foi criada pelo Decreto nº 5.958 de 07/11/2006 e em 2016, entre os homenageados estava Hortência Marcari, mãe do cavaleiro, e ícone do basquete.

Terceiro-sargento, João Victor (Sgtº Oliva), de 21 anos, faz parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento do Exército Brasileiro desde 2015.