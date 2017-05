João Ribeiro Telles recebeu em sua casa Steve McCurry 24 Maio, 2017 17:17

Um dos mais célebres fotógrafos do mundo, Steve McCurry, está em Portugal a efetuar várias reportagens sobre o mundo dos cavalos e da Festa e nesse âmbito esteve há poucos dias na Herdade da Raposeira, em Coruche, na casa do cavaleiro tauromáquico João Ribeiro Telles.

João Ribeiro Telles mostrou-se agradado com a presença do conhecido fotógrafo: “ Foi uma visita que me encheu de orgulho e honra a minha profissão”, declarou.

As imagens do norte-americano Steve McCurry já foram publicadas em todo o mundo, tendo o fotógrafo ganho a Medalha de Ouro Robert Capa para a melhor reportagem fotográfica no exterior. São famosas as suas fotografias em cenários de conflito, mas a foto que o celebrizou foi a da menina afegã capa da revista “National Geographic” em 1997.

A Protoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia congratula-se com o interesse deste conceituado fotógrafo pela cultura tauromáquica.