João Pedro Rodrigues recandidata-se à Direção da APSL

João Pedro Rodrigues vai recandidatar-se à Direção da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) para o triénio 2026-2028. O atual presidente confirmou a entrega da lista candidata aos Órgãos Sociais da associação, que inclui a continuidade de vários elementos e a entrada de novos nomes.

“Depois de ponderar, decidi voltar a aceitar o desafio de encabeçar uma lista candidata aos Órgãos Sociais da APSL para o triénio 2026-2028, integrando alguns novos elementos em relação à composição atual. Pretendemos dar continuidade a medidas já implementadas e desenvolver novos projetos, que serão oportunamente apresentados através de um Programa Eleitoral”, afirmou João Pedro Rodrigues.

Em funções desde 2024, João Pedro Rodrigues volta a liderar a candidatura à Direção Executiva, acompanhado por Pedro Ferraz da Costa e Vasco Freire como vice-presidentes, e por Alexandre Reffóios, Gil Vicente, João Braga e Manuel Paim como vogais.

A lista candidata inclui ainda António Veiga Teixeira como presidente da Mesa da Assembleia Geral, com Madalena Abecassis como vice-presidente, e José Filipe Guerreiro Santos como presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar.

A candidatura apresenta igualmente uma Direção alargada composta por representantes de diferentes áreas do setor, reforçando a aposta numa governação participada e representativa da comunidade do Cavalo Puro Sangue Lusitano.