João Pedro Moreira é o melhor português no Ranking Mundial de Dressage

João Pedro Moreira, montando Drosa Fuerst Kennedy OLD, destacou-se como o melhor cavaleiro português na mais recente atualização do Ranking Mundial de Dressage FEI nº 296 – 31/08/2025, graças às suas prestações no recente Campeonato da Europa em Crozet (FRA). O cavaleiro ocupa agora a 30ª posição com 1.340 pontos.

A segunda melhor portuguesa é Maria Caetano, com Hit Plus, que figura na 32ª posição com 1.328 pontos. João Miguel Torrão, montando Lírio MVL, subiu cinco posições e aparece em 64º lugar, com 1.188 pontos. Já Vasco Mira Godinho (Marques dos Cedros) ocupa a 86ª posição, Rita Ralão Duarte (Irão) a 88ª com 1.140 pontos, e Nuno Palma Santos (Fortunity S FRH) está em 95º, com 1.129 pontos. Todos estão entre os 100 melhores do ranking.

No ranking de cavalos, o garanhão Gladiador do Lis, montado pelo espanhol José António Garcia Mena, subiu cinco posições e ocupa a 56ª posição com 1.227 pontos, sendo o melhor Lusitano do ranking FEI para cavalos.

Justin Verboomen é o novo número um do mundo

O belga Justin Verboomen (1.925 pontos) completa uma temporada fantástica e, após conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Dressage 2025 em Crozet (FRA), lidera o ranking mundial pela primeira vez na carreira. A ex-número um, Charlotte Fry (GBR), é agora segunda com 1.894 pontos, seguida por Isabell Werth (GER) com 1.867 pontos. Becky Moody (GBR) mantém o quarto lugar com 1.819 pontos, enquanto a dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour retorna ao top 5, com 1.784 pontos.

FEI Dressage World Ranking – Horses: Zonik Plus, criado por Vasco Freire (Dressage Plus), chega ao topo



O garanhão preto de 9 anos, bicampeão europeu, Zonik Plus, do criador português Vasco Francisco Freire, da Coudelaria Dressage Plus, alcançou o topo do ranking mundial de cavalos de dressage, somando 1.925 pontos. Este feito ressalta o talento da criação portuguesa no cenário internacional.

