João Maria Marquilhas sagra-se Campeão de Portugal de Saltos de Obstáculos 2020 28 Setembro, 2020 8:57

João Maria Marquilhas, de 32 anos, conquistou com Glamour ES este domingo, a Medalha de Ouro no Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos que decorreu entre 24 e 27 de Setembro no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Medalha de Prata para Bernardo Pereira Ladeira e Dento e o bronze para António Matos Almeida com Lcc Saphire.

Foi na segunda jornada que João Maria Marquilhas conquistou a liderança deste campeonato, foi o único conjunto a terminar o campeonato sem faltas.

Neste domingo realizaram-se três finais no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Antecedeu a do CPCO, a de Veteranos e Amadores.

O Campeão no escalão Veteranos foi o Coronel Santos Correia com Cockete e nos Amadores venceu Gonçalo Laurent com Hannan Wetts. Foi acompanhado no pódio por Nelson José Bessa Neto com Gaiata e Gustavo Costa Fernandes com Volgann Du Guejoubert.

Os percursos dos Campeonatos foram assinados pelo chefe de pista José Santos, assistido por Margarida Silva.

Parabéns aos vencedores!

Resultados completos AQUI