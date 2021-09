João Castelão e «Romana Plus» dão nas vistas no CDN do Estoril 14 Setembro, 2021 6:31

O bom tempo que se fez sentir este fim-de-semana, acompanhou as duas jornadas do CDN do Estoril que reuniu mais de 40 conjuntos.

João Castelão com a égua CP «El Romana Plus» voltou a destacar-se vencendo o Grande Prémio (69,203%) e Grande Prémio Especial (69,397%), confirmando o bom momento de forma que este conjunto atravessa.

Na prova Média que contou com quatro participantes, o vencedor foi João Embaixador com Lancelot do Monte nos dois dias (68,843% e 68,944%).

Francisca Castro Monteiro com Invictus VF destacou-se nas provas Junior Team e Individual, no sábado e domingo conseguindo 71,616% e 70,147%.

Nos cavalos de 4 Anos que reuniu quatro conjuntos, Yara Fernandes com Omero HI venceu com as promissoras médias de 76,600% nos dois dias.

Daniel Pinto com Hotilas (x Totilas), venceu o nível S. Jorge e Intermediária I com 70,343% e 66,814% no sábado e domingo.

O júri do CDN foi composto por Camilo Borges (presidente), Bruno Caseirão, José Guerra e Michelle Rosa Santos.

Resultados AQUI