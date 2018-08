JEM 2018: Resultados afastam França do Mundial

A Federação Equestre Francesa (FFE) através de um comunicado emitido na passada quinta-feira, anunciou que devido aos resultados alcançados pelos conjuntos franceses de ensino nesta época, a Federação decidiu não enviar uma equipa os Jogos Equestres Mundiais em Tryon. Esta decisão caiu que nem uma bomba, uma vez que a França recebeu os últimos JEM da Normandia em 2014.

Nas inscrições nominativas constam, Alexandre Ayache (Zo What), Morgan Barbançon Mestre (Sir Donnerhall II OLD), Marie Emilie Bretenoux (Quartz of Jazz), Barbara Clement Klinger (Dirbini), Bertrand Liegard (Star Wars), Arnaud Serre (Ultrablue de Massa), Anne Sophie Serre (Vistoso de Massa) e Pierre Volla (Badinda Altena)

Morgan Barbançon, que após a Final da Taça do Mundo em Abril em Paris, optou por representar a França montando Sir Donnerhall, viu goradas as expectativas de participar neste Mundial. Morgan representou a Espanha nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e nos J.E.M. da Normandia.