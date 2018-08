JEM 2018: Manuel Borba Veiga substitui Daniel Pinto na selecção nacional 29 Agosto, 2018 5:48

Manuel Borba Veiga (Ben-Hur da Broa) foi convocado para integrar a Selecção Nacional de Dressage que irá disputar o Campeonato do Mundo em Tryon, Carolina do Norte (EUA). Este cavaleiro substitui Daniel Pinto e Santurion de Massa que se encontra lesionado.

Segundo o comunicado da FEP desta terça-feira, a equipa de Ensino que participará nos WEG 2018 foi alterada, passando a ser constituída pelos seguintes conjuntos:

Maria Caetano com Coroado

Vasco Mira Godinho com Bariloche

Miguel Ralão Duarte com Xenofonte D’Atela

Manuel Borba Veiga com Ben-Hur da Broa