JEM 2018: Emirates SkyCargo transporta 67 cavalos

A Emirates SkyCargo, a divisão de carga da Emirates, transportou o primeiro grupo de 67 cavalos para a FEI World Equestrian Games™ Tryon 2018. Os cavalos foram transportados de Liège, na Bélgica, para Greenville-Spartanburg, nos EUA, num avião de carga Boeing 777 da Emirates SkyCargo.

Este é o primeiro dos dezanove voos que a Emirates SkyCargo irá operar para um dos eventos mais importantes do calendário desportivo a nível mundial. Com mais de 550 cavalos a serem transportados para estes Jogos, este é o «maior charter aéreo que alguma vez foi realizado para um único evento desportivo».

A Emirates SkyCargo já não é estreante no que diz respeito ao transporte equestre, voando regularmente com cavalos para as maiores competições e outros eventos equestres em todo o mundo.