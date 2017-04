Japão – Yabusame: a precisão no tiro com arco a cavalo (VÍDEO) 23 Abril, 2017 21:50

Centenas de japoneses reuniram-se no início deste mês para apreciar um evento tradicional que remonta ao Japão antigo, no qual um grupo selectivo de arqueiros em trajes tradicionais, montados em cavalos e a galope, mostraram as suas habilidades no tiro com arco.

Denominado “Yabusame”, o festival ocorre há centenas de anos e é celebrado anualmente numa tradicional cerimónia realizada no Santuário Miyazaki, no Japão.

Alguns dos participantes são descendentes de Samurais, enquanto outros simplesmente recebem a habilidade de pai para filho, passada ao longo de várias gerações.

A destreza dos arqueiros a galope impressiona pela precisão em acertar no alvo.