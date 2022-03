Jan Tops é novamente o único proprietário da “Longines Global Champions Tour e Liga”

O empresário holandês e ex-cavaleiro olímpico, Jan Tops, é novamente o único proprietário da Global Champions Tour e League. Tops chegou a um acordo com o antigo co-proprietário americano, Frank McCourt Jr. e adquiriu as suas ações. Após oito anos de parceria, é o fim de McCourt nesta competição.

A base do conflito foi mais uma renovação do acordo de patrocínio com a empresa titular Longines. Com mais de 100.000.000 de euros para os próximos quatro anos, McCourt estava convencido que conseguia obter mais.

Agora tanto McCourt, que ainda é o patrocinador do Miami Celtics, como Jan Tops chegaram a um acordo e Tops adquiriu todas as ações através da compra da posição de McCourt. Entretanto o acordo de patrocínio com a Longines também foi assinado, garantindo o circuito para os próximos anos.

Fonte: Quote500