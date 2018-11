‘Jackpot’ para Nayel Nassar em Las Vegas (VÍDEO)

Uma semana após o seu triunfo no Grande Prémio Taça do Mundo de Thermal (EUA), o egípcio Nayel Nassar e o seu fiel Lordan (x Lordanos) presenteou o público de Las Vegas, com mais uma notável prestação, ao vencer no passado domingo o Grande Prémio Taça do Mundo de Las Vegas. Nayel recebeu mais de 67 mil euros em prize money, nestes dois G.P.’s.

Esta qualificativa da Taça do Mundo teve apenas seis conjuntos apurados para o desempate no qual Nayel Nassar de 27 anos e o Hanoveriano Lordan registaram o melhor tempo (34,57s) conquistando o segundo Grande Prémio Taça do Mundo consecutivo, rumo à final em Gotemburgo. O alemão Wilhelm Genn foi 2º classificado com Bugatti (35,73s), deixando o 3º lugar para o australiano Harley Brown com Mylord Cornet (40,34s).

