Já se inscreveu no Workshop da Dressage First? 13 Novembro, 2017 18:40

A Dressage First vai organizar um Workshop nos dias 18 e 19 de Novembro, na Sociedade Hípica Portuguesa.

Este workshop está dividido em duas partes, uma pequena parte teórica e uma parte prática mais alargada, com visionamento de vídeos e observação de provas, onde irão participar alguns conjuntos bem conhecidos das pistas portuguesas. O workshop será ministrado pelo juiz internacional 5* Raphaël Saleh que integra regulamente o Júri dos maiores eventos em França, tendo julgado este ano a Final da Taça do Mundo em Doha (EAU) e recentemente no CDI3* da Sociedade Hípica Portuguesa em Setembro último.

Este workshop terá o maior interesse para os juízes nacionais, cavaleiros e proprietários, pois Raphaël Saleh poderá opinar sobre alguns temas de forma mais objectiva e com conhecimento de causa.

Inscrições até 15 de de Novembro para: dressage1st@gmail.com

Valor da inscrição: 35€/dia ou 60€/2 dias.