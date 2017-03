Já nasceu Sebastian, o primeiro filho de Luís Principe 25 Março, 2017 22:12

O cavaleiro português de Grande Prémio Luís Principe e Chantelle Souness foram pais pela primeira vez, esta quarta-feira (22). O primeiro filho do casal, Sebastian, nasceu no Gloucester Royal Hospital no Reino Unido.

O bebé nasceu saudável, com 3,400kg e é o terceiro filho de Chantelle que é filha de Graeme Souness, ex treinador do Benfica. Chantelle já é mãe de Elizabeth e Jessica.

O nascimento do bebé foi dado online por Luís Principe no Facebook, que publicou ainda uma imagem do filho recém-nascido.

Desejamos muitas felicidades ao casal e muita saúde para Sebastian, Elizabeth e Jessica!