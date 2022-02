Nasceu a primeira filha da cavaleira olímpica portuguesa, Maria Caetano e do seu companheiro António Gomes Pereira, esta quarta-feira (02/02) às 20h00, com 3,530kg.

Maria e António, partilharam a sua alegria com os seus seguidores no Facebook, com uma fotografia, tirada no hospital, ao lado da recém-nascida.

Desejamos muitas felicidades ao casal e muita saúde para Rosarinho.