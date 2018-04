Ivo Carvalho e Fandango vencem o Grande Prémio em Alfeizerão 8 Abril, 2018 21:48

Decorreu nos dias 6,7 e 8 de Abril o Concurso de Saltos Nacional A/C no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. O mau tempo que se fez sentir obrigou à alteração do concurso de outdoor para indoor. Os percursos estiveram a cargo da chefe de pista Lúcia Cabrita.

Com obstáculos colocados a 1,45, o Grande Prémio disputado no domingo contou com a participação de 10 conjuntos. Contudo apenas 2 conjuntos disputaram o desempate. Ivo Carvalho com Fandango C (39.41s.), foi o conjunto mais rápido. José Maria Godinho de Carvalho na sela de Romeo de la Loge ficou em 2º lugar em (39.70s.).

O terceiro lugar foi para Nuno Pereira Martins com Querouef de Blondel que penalizou quatro pontos em 75,54s, na primeira mão, seguindo-se António Vozone/ Zurika d’Eiro (4/77.15s.) e em 5º Marco Faria Mello com Sauleto Landa (5/82,32s).

Na prova de 1.40m de sexta-feira o conjunto mais rápido foi Ricardo Gil Santos com Ecxotic (64,39s.). No sábado foi a vez Ivo Carvalho com Fandango C (37,10s.) a vencer a prova.

O 2º lugar foi para o conjunto Hugo Carvalho / Cashman’s Spirit (69,22s.), que se classificou no sábado em 5º lugar. O terceiro lugar foi para Francisco Vaz Fontes/ Chalou du Rouet (76,98s.) na sexta e Marco Faria Mello/ Sauleto Landa no sábado. Este último ficou em 4º lugar na sexta.

Rafael Guimarães Rodrigues na sela de Edison (80,67s.) classificou-se em 5º na sexta e em 3º no sábado. Nuno Pereira Martins com Querouef de Blondel ficou em 4º lugar no sábado.

O pequeno grande prémio, disputado no sábado contou com a participação de 9 conjuntos, dos quais 5 disputaram o desempate. Ricardo Gil Santos com Ecxtasy venceu a prova (42,53s.), seguindo-se Hugo Carvalho/ Gaucho WH (42,96s.). O terceiro lugar foi para António Vozone com Zurika d’Eiro (41,59s.) e 4 pontos. Em 4º ficou Ivo Carvalho com Licoeur du Faubourg (43,69s.) e 4 pontos e, Filipe Malta da Costa com Alentejo em 5º.

Nas duas provas de 1.30m, o melhor tempo foi do conjunto Hugo Carvalho na sela de Estoril.

Na sexta, o 2º lugar ficou António Vozone/ Zurika d’Eiro (72.98s.), o mesmo conjunto ficou em 4º no domingo. Gonçalo Ribeiro Pinto/ Alcatraz (77.05s.) classificou-se em 3º lugar, seguindo-se o conjunto Hugo Carvalho com Gaucho WH (67.38s.) em 4º na sexta e em 3º no domingo.

Ivo Carvalho/ Licoeur du Faubourg (67,92s.) em 5º na sexta e Magda Morgado Soares com Dicaprio (29.06s.) no domingo. No último dia de competição, o segundo lugar foi para Nuno Pereira Martins com Livius GPZ (22.46s.).

Na prova de 1.20m de Sexta-feira o primeiro lugar foi para Hugo Carvalho com Gaucho WH (39,38s.). No sábado o primeiro lugar foi para o conjunto Hugo Cardoso Tavares /Concorde da Anobra (56,25s.) e no domingo foi a vez de José Maria Godinho de Carvalho com Elvis PL (29,91s.), vencer a prova.

António Vozone/ Fungaf Gandarinha (40.32s.) classificou-se em 2º lugar no primeiro dia e em terceiro no segundo.

Na sexta o terceiro lugar foi para Hugo Carvalho/ Cascari HR (40,99s.), seguindo-se Nuno Pereira Martins/ Livius GPZ (41,14s.) e Pedro Marques Santos/ Coral Yar (41,77s.).

No sábado o 2º lugar foi para o conjunto Ricardo Gil Santos com Fiona d’Athos (58.,9s.). Ivo Carvalho na sela de Sibelle des Roques classificou-se em 4º e Pedro Manso com Figo do Baldio em 5º.

No último dia Ivo Carvalho com Sibelle des Roques (30,16s.) classificou-se em 2º lugar, seguindo-se Victoria Lynden Burd/ Cemondo Z (30,61s.). O 4º lugar foi para Hugo Carvalho com Cascari HR e em 5º José Maria Godinho de Carvalho/ Brindille du Veret.

Na categoria de 1,10m, foi o conjunto Pedro Marques Santos com Umberto S que venceu a prova (54.99s.) no primeiro dia de competição e em 4º lugar no segundo dia.

Em segundo lugar ficou Ivo Carvalho/ Bila Bong (55,01s.), que obteve a melhor pontuação no sábado e no domingo. O segundo lugar de sábado foi ocupado por Hugo Carvalho com Forever do Kranich (29,14s.) e, no domingo por Nuno Pereira Martins com Diamante 4275 (51,86s.).

Na sexta o terceiro lugar foi para a jovem cavaleira Joana Santos Paz na sela de Xeque II (55,11s.) e no sábado foi a vez de Nuno Pereira Martins com Diamante a ocupar o terceiro lugar.

António Vozone/ Heros da Gandarinha (61,35s.) ficou em 4º lugar no primeiro dia e em 5º no último. Mafalda Barosa/ Bo Pontal Wetts (64,14s.) em 5º na sexta-feira e Luis Filipe Costa com Indoctra T ocupar o 4º lugar no domingo.O conjunto Hugo Cardoso Tavares na sela de Darkness ficou em 5º lugar no sábado e em 3º no domingo.

No primeiro dia de prova de 1,00m João Lopes Costa com Varonna du Triomphe obteve o melhor tempo. No sábado foi a vez de Rita Robalo Sequeira com Verdi S. No último dia, o conjunto melhor classificado foi Hugo Santos Silva na sela de Dominike.

O CEIA volta à competição nos dias 25, 26 e 27 de Maio para um Concurso de Saltos Nacional A/C.

Resultados G.P. AQUI

Resultados completos