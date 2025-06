IV Festival Internacional e Campeonato de Espanha do Cavalo Lusitano

A Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro Sangue Lusitano (AEPSL) realizará, entre os dias 12 e 15 de junho, na IFEBA (Badajoz), a quarta edição do Festival Internacional e do Campeonato de Espanha do Cavalo Lusitano, integrando a programação da ECUEXTRE – Feira do Cavalo e do Touro.

Este evento representa o ponto alto do calendário anual da AEPSL, cuja missão é promover, divulgar e valorizar o cavalo Lusitano em território espanhol. Reconhecida pela sua nobreza, elegância, funcionalidade e notável versatilidade, a raça lusitana atravessa atualmente uma fase de crescimento e consolidação, tanto em Espanha como internacionalmente.

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo no número de criadores e associados da AEPSL, refletindo o compromisso dos mesmos com a melhoria contínua desta raça única. Graças ao esforço e dedicação dos criadores, os cavalos lusitanos nascidos em Espanha têm ganho visibilidade e prestígio, competindo com sucesso em diversas modalidades e conquistando excelentes resultados a nível nacional e internacional, sob a sela de cavaleiros de topo, incluindo atletas olímpicos.

O festival afirma-se como uma montra de referência para o cavalo lusitano na Península Ibérica e esta edição contará com uma participação recorde: mais de 150 exemplares inscritos, oriundos de conceituadas coudelarias nacionais e internacionais. A elevada adesão sublinha o crescimento sustentado e a solidez da raça em território espanhol.

O programa decorrerá ao longo de três dias intensos, com diversas provas e atividades:

Avaliação de reprodutores (machos e fêmeas) de Espanha e Portugal, segundo os critérios do padrão racial;

Concurso morfológico com mais de 80 exemplares, que terá lugar nas tardes de sexta-feira e sábado;

Provas de dressage, com categorias para Cavalos Jovens (4, 5, 6 e 7 anos), São Jorge, Intermediária I, Grande Prémio e Grande Prémio Especial – avaliando funcionalidade, temperamento, comportamento, preparação e versatilidade dos animais ao longo do seu percurso competitivo.

A qualidade e imparcialidade do evento serão asseguradas por um painel de juízes internacionais de reconhecida experiência.

Como habitual, a AEPSL entregará o seu Prémio de Reconhecimento Anual a personalidades e instituições cujo trabalho tem sido fundamental para o desenvolvimento, promoção ou defesa do cavalo lusitano. Este ano, a distinção será atribuída à IFEBA, entidade que tem apoiado o festival desde a sua primeira edição. O prémio será recebido pelo Exmo. Sr. D. Ignacio Gragera, presidente da Câmara Municipal de Badajoz.

PROGRAMA