IV Campeonato de Espanha e Festival Internacional 2025

A Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro Sangue Lusitano (AEPSL) informa que no último dia 27 de março foi aberto o prazo de inscrição para o Festival Internacional e Campeonato da Espanha do Puro Sangue Lusitano que vai decorrer de 13 a 14 de Junho na IFEBA em Badajoz.

Este ano, as inscrições serão realizadas exclusivamente através do link online que anexamos a seguir, para maior comodidade e agilidade no processo.

A AEPSL informa também que as inscrições serão confirmadas até completar o número de vagas disponíveis ou até o encerramento do prazo, que será no dia 27 de maio de 2025. Portanto, recomenda que realizem as inscrições o mais rápido possível para garantir a participação.

Além disso, as inscrições também poderão ser feitas através do site oficial AQUI