Isabell Werth vende Flamboyant (VÍDEO)

O cavalo castrado Oldemburgo QC Flamboyant (Fidertanz x De Niro x Rubinstein) de 9 anos da cavaleira olímpica Isabell Werth (GER), vencedor do Prix St. Georges no recente CDI de Frankfurt com a média de 78,083% foi vendido à cavaleira junior alemã, Valentina Pistner de 14 anos.

Criado por Werner Meyer e propriedade do belga Patrick d’Eer, Flamboyant vencedor do Nurnberger Burgpokal 2017 foi vendido antes desta final em Frankfurt.

Este cavalo que foi anteriormente montado por Marita Pundsack, saltou para a ribalta quando ganhou o campeonato para cavalos de 5 anos, o Bundeschampionate em 2013 tendo representado a Alemanha no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage em Verden 2014, quando terminou em 14º lugar na final.