Isabell II transferiu cavalos para Hampton Court Palace 10 Abril, 2020 9:24

Hampton Court Palace situado no burgo londrino de Richmond upon Thames, em Londres, é uma das várias residências reais de Isabel II. A soberana inglesa nunca aqui habitou, mas agora, com a pandemia da Covid-19, a monarca, que se mudou para o Castelo de Windsor, transferiu os seus cavalos de Buckingham para este palácio com vastos jardins.

Aqui, os cavalos da rainha Isabel II estão mais à vontade. Em vez de estarem fechados nas cavalariças do Palácio de Buckingham, estes animais têm agora uns estábulos mais espaçosos. Tudo porque, com a ameaça da pandemia da Covid-19, a soberana retirou-se para o Castelo de Windsor e é aí que está isolada com o marido, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. Portanto, sem necessidade de os usar em serviços de pompa, com as belas carruagens, ou em paradas militares, a rainha ordenou a sua mudança para uma das suas residências reais mais desconhecidas.

Fonte: Daily Mail